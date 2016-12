Wta Tashkent: festa Knapp, primo trionfo in carriera

Karin Knapp può finalmente far festa per la conquista del Tashkent Open, torneo Wta International che si è giocato sul cemento della capitale dell'Uzbekistan. L'altoatesina, numero 3 del tabellone, ha sconfitto in 2 set (6-2, 7-6) la serba Bojana Jovanovski, favorita numero 1. E' il primo successo in carriera per la Knapp che, nel 2008 aveva giocato e perso la sua unica finale fin qui, ad Anversa contro l'allora numero uno Justine Henin.