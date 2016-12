Us Open: Rodionova battuta, Errani al terzo turno

Sara Errani non sbaglia e accede al terzo turno degli Us Open. Nella notte la bolognese ha sconfitto in due set (6-4, 7-6) l'australiana Anastasia Rodionova, in un'ora e quaranta minuti di gioco. Sul suo cammino a Flushing Meadows l'azzurra (quattordicesima nel ranking Wta e numero tredici del seeding) troverà ora Venus Williams, numero venti al mondo: tre precedenti fra le due tenniste, sin qui sempre favorevoli alla statunitense.