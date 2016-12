Tennis, Us Open: Begu rimontata, Vinci al terzo turno

Rimonta vincente. Roberta Vinci batte 2-1 la rumena Irina-Camelia Begu e approda così al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows. L'azzurra, pur non giocano una gran partita, si impone col punteggio di 2-6, 6-4, 6-1 e ora sfiderà la cinese Shuai Peng, vittoriosa a sorpresa contro Agnieszka Radwanska, testa di serie numero 4. Tra gli uomini avanti senza problemi Cilic e Berdych.

"Ho cominciato male, ero nervosa - racconta nel post gara la Vinci -. Poi ho lottato e sono riuscita a raddrizzare la gara pur non giocando bene. In fondo la cosa più importante è stata non arrendersi". Nel tabellone femminile largo ad Halep, Jankovic, Kerber e Wozniacki che non perdono nemmeno un set; soffre ma passa al tiebreak del terzo la Petkovic contro la portoricana Puig.