Wta New Haven: Muguruza battuta, Giorgi in semifinale

Ancora una grande Camila Giorgi. Nella notte la marchigiana è approdata alle semifinali del torneo Wta di New Haven, battendo in tre set (6-4, 6-7, 6-2) la spagnola di origine venezuelana Garbine Muguruza. All'azzurra numero 38 del ranking sono servite due ore e 14 minuti per avere la meglio dell'avversaria: nel penultimo atto del Connecticut Open 2014, sul cemento statunitense, la Giorgi se la vedrà con la slovacca Magdalena Rybarikova.