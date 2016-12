Wta New Haven: Pennetta fuori, ride la Riske

Dopo Roberta Vinci e Sara Errani, sconfitte all'esordio, anche Flavia Pennetta saluta con inaspettato anticipo il "Connecticut Open", torneo Wta Premier che si disputa sui campi in cemento di New Haven in vista degli Us Open, ultimo Slam della stagione che scatterà lunedì prossimo a New York. La brindisina, numero 12 della classifica e prima delle italiane, ha perso in due set 6-1, 7-6 contro l'americana Alison Riske, numero 44 del ranking mondiale.