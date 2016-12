Wimbledon: clamoroso Nadal, fuori agli ottavi

Il tennis dà, il tennis toglie. L'ultimo under 20 a sconfiggere un numero 1 del mondo era stato proprio Nadal, che nel 2005 aveva fatto fuori Roger Federer nella semifinale del Roland Garros poi vinto in finale contro Mariano Puerta. Nove anni dopo la storia si ripete, e chissà che Kyrgios non diventi il nuovo Rafa. Vero, le difficoltà croniche dello spagnolo sull'erba sono note a tutti. Ma stavolta (a differenza degli ultimi due anni) il maiorchino ce l'ha messa davvero tutta per evitare la clamorosa eliminazione. E invece sul Centrale ha la meglio l'australiano classe '95, al suo primo Wimbledon: era già arrivata l'impresa con Gasquet, sconfitto con un'incredibile rimonta, stavolta è toccato al migliore del mondo. "Mia mamma aveva detto in tv che Rafa era troppo forte per me. Diciamo che mi ha fatto arrabbiare", l'immediato commento di Kyrgios ai microfoni della BBC.



Negli altri ottavi di giornata poche sorprese: ci sarà un quarto tutto svizzero tra Federer, che sconfigge Robredo 6-1, 6-4, 6-4 e continua senza perdere nemmeno un set, e Wawrinka, che grazie a 31 ace porta a casa un 7-6(5), 7-6(7), 6-3 contro Feliciano Lopez. Bene anche Raonic, che dopo una complessa battaglia ha la meglio in 4 set (4-6, 6-1, 7-6(4), 6-3) di Kei Nishikori.