Roland Garros: esordio facile per Fognini ed Errani

Quasi tutte le ragazze (in sei al via) sono a favore di pronostico: anche Camila Giorgi parte leggermente avvantaggiata sulla serba Jovanovski, n.39 del ranking, mentre Karin Knapp trova la tedesca Mona Barthel, n.79 del mondo. Le chance migliori, fisico permettendo, sono quelle di Sara Errani, che ha il cammino libero praticamente fino agli ottavi, dove potrebbe incrociare la Jankovic (6). Suggestivo scenario per Serena Williams, che al terzo turno potrebbe trovare la sorella Venus e nei quarti Maria Sharapova.

Fra gli uomini salgono a sette gli italiani in tabellone: arrivano dalle qualificazioni Potito Starace, Simone Bolelli, Paolo Lorenzi e Andrea Arnaboldi. Al primo turno subito derby fra Bolelli e Arnaboldi (in palio un secondo turno con Ferrer). Starace pesca Tursunov (31), Lorenzi con Bautista Agut (27). Fognini è nell'ottavo di finale di Wawrinka. Fra i big esordio morbido per Nadal, contro il "vecchio" Ginepri. Djokovic e Federer sono dalla stessa parte del tabellone, così come Rafa e Wawrinka. Nella parte alta c'è anche il ritrovato Andy Murray, chiamato al primo test con il kazako Golubev.