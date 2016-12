Wta Madrid: Sharapova regina, Halep si arrende

Maria Sharapova è regina di Madrid. In finale la tennista russa batte in tre set la romena Simona Halep e si aggiudica per la prima volta in carriera il torneo sulla terra spagnola: 1-6 6-2 6-3 il punteggio a favore della Sharapova, che grazie al successo odierno da lunedì salirà al settimo posto del ranking mondiale. Si ferma sul più bello la corsa della Halep, alla prima finale in carriera in un torneo Premier Mandatory.