Wta Marrakech: Schiavone, batosta dalla Garcia

Brutta batosta per Francesca Schiavone . All'esordio nel torneo Wta di Marrakech , la tennista milanese è stata sconfitta con un secco 6-3, 6-2 dalla spagnola Beatriz Garcia Vidagany. L'azzurra era chiamata a difendere il titolo conquistato sui campi in terra battuta del Marocco nella scorsa stagione, ma si è arresa in 66 minuti di gara all'avversaria, che nelle qualificazioni era riuscita ad eliminare anche l'altra italiana Anastasia Grymalska.

La Schiavone, testa di serie numero 8 nonché campionessa in carica, non entra mai in gara e viene regolata in poco più di un'ora dalla Garcia Vidagany, numero 303 del mondo. Eliminata anche la Grymalska, sconfitta 5-7 6-1 6-4 dalla svizzera Romina Oprandi.