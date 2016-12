Tennis, Wta Katowice: Giorgi show, suo il derby con la Vinci

Camila Giorgi vince il derby italiano con Roberta Vinci al secondo turno del torneo Wta International in corso di svolgimento sui campi di cemento indoor di Katowice, in Polonia. La 22enne marchigiana ha trionfato al secondo turno col punteggio di 6-3, 6-7, 6-0 in poco più di due ore di gara. La Vinci (testa di serie numero 2 del tabellone) esce di scena anticipatamente dopo il successo nell'edizione disputata l'anno scorso.