Tennis, AusOpen: anche Fognini agli ottavi

Dopo Flavia Pennetta , anche Fabio Fognini raggiunge in quello maschile gli ottavi di finale degli Australian Open , prima prova stagionale dello Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. Il 26enne tennista ligure, testa di serie numero 15 del torneo, si è sbarazzato in tre set dello statunitense Sam Querrey , numero 51 della classifica Atp, con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-4, faticando soltanto nel primo parziale nel quale si è trovato sotto per 2-5.

Infilato da quel momento un parziale di 5 giochi a zero e intascato il primo set, la strada per l’azzurro è stata in discesa, nonostante il grande caldo che ha costretto gli organizzatori del match a varie sospensioni. Nel secondo set Fognini non ha concesso palle break, strappando il servizio a Querrey sul 4-4. Nel terzo, invece, il ligure ha annullato due palle break consecutive sull'1-2 e poi sul punteggio di 3-3 ha tolto la battuta allo statunitense andando a prendersi il primo ottavo di finale della carriera nello Slam australiano, nel quale nelle sei precedenti partecipazioni aveva superato soltanto un turno nel 2009. Ora, però, è difficile chiedergli di più: al prossimo turno incrocerà la strada del serbo Novak Djokovic, numero 2 della classifica mondiale, che ha superato Istomin per 6-3, 6-3, 7-5. Tra gli altri incontri della giornata in campo maschile, accedono agli ottavi senza faticare troppo il ceco Tomas Berdych, testa di serie numero 7 che batte in 3 set (6-4, 6-2, 6-2) il bosniaco Dzumhur e lo spagnolo David Ferrer, numero 3 del seeding, che batte 6-2, 7-6, 6-2 il francese Chardy. Fuori a sorpresa il polacco Jerzy Janowicz (n° 20), superato dal tedesco Florian Mayer per 7-5, 6-2, 6-2