Australian Open: Errani e Vinci subito fuori

Subito due eliminazioni a sorpresa nel giorno d'esordio degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in programma a Melbourne e purtroppo riguarda le due tenniste azzurre più quotate. Sara Errani , settima testa di serie nel singolare femminile, è stata battuta con un secco 6-3, 6-2 dalla tedesca Julia Goerges. Fuori anche Roberta Vinci , fatta fuori in due set 6-4, 6-3 in un'ora e 27 minuti dalla cinese Ji Zheng.

Pessima la prova di Sarita che in tutta la partita ha ceduto ben 5 degli 8 turni di servizio, collezionando soltanto 6 vincenti (contro i 39 della sua avversaria) e 11 errori gratuiti. Inevitabile la sconfitta giunta in 77 minuti di gioco. La Vinci, numero 15 del ranking, è partita bene andando sul 3-1 nel primo set ma poi ha subito il ritorno della cinese (49 del mondo) che, con pazienza e calma, ha ribaltato il risultato e si è presa anche il secondo set. Sempre nel singolare femminile passa invece il turno senza problemi Flavia Pennetta, testa di serie numero 28, che ha battuto per 6-0, 6-2 la rumena Cadantu. Prossima avversaria della brindisina sarà ora la portoricana Puig.

In campo maschile buon esordio di Fabio Fognini, numero 15 del seeding, che, in vantaggio per due set a zero (6-3, 6-2) con il russo Bogomolov ha usufruito del ritiro del suo avversario per approdare al secondo turno dove troverà il finlandese Nieminen. Nessuna sorpresa nella notte in campo maschile con le facili vittorie di Djokovic, Ferrer, Berdych, Wawrinka e Gasquet, mentre tra le donne avanzano Serena Williams, Na Li, Flipkens, Stosur e Ivanovic. Eliminate Kvitova e Venus Williams.