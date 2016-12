Federer diventa manager: la società di management sportivo si chiamerà Team8

Dall'essere il re dei grandi Slam a futuro manager. Roger Federe r e il suo storico agente Tony Godsick hanno aperto una nuova agenzia di management sportivo, la Team8. "Vogliamo essere una boutique di icone sportive, magari non solo riguardanti il tennis", ha dichiarato Godsick, marito della capitana Usa di Fed Cup, Mary Joe Fernandez ed ex manager di Monica Seles, Anna Kournikova e Tommy Haas con la multinazionale IMG.

I primi due clienti di Federer saranno Juan Martin Del Potro e Grigor Dimitrov. Soddisfatto il socio Godsick che ha affermato: "Federer? Nessuno vende Roger meglio di Roger stesso, gli ho sempre detto che ha avuto un grandissimo successo in campo, ma una volta fuori ne otterrà ancora di più. A finanziare la Team8 saranno due imprenditori statunitensi, Ian McKinnon e il miliardario Dirk Ziff, il più anziano dei tre fratelli della Zliff Brothers Investments. La nascita di Team8, però, rappresenta il futuro dello svizzero, ma no l'addio al tennis. Per quello c'è ancora tempo.