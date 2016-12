Roger Federer si costruisce un castello sul lago di Zurigo

Dopo le Olimpiadi di Rio in programma nel 2016, Roger Federer potrebbe appendere la racchetta al chiodo. Lo svizzero sta già programmando il suo futuro lontano dal tennis : in questi giorni circolano sul web i primi rendering della sua nuova villa, molto simile a un castello in chiave moderna, che sorgerà su un terreno di 6mila metri quadrati a Herrliberg , sul lago di Zurigo . Il progetto è curato dallo studio d'architettura di Arndt Geiger Herrmann.

Roger ha acquistato un paio di anni fa questo immenso terreno edificabile. Ed è lì che intende costruire il "nido" per la sua famiglia. Dalle prime testimonianze, si tratta di un'immensa villa, modern syle, con una serie di terrazze su più livelli e una vista mozzafiato sul lago. All'interno di questo enorme spazio immerso nel verde, anche le gemelle, nate dal matrimonio con Mirka, potranno scorazzare liberamente. Non mancherà un campo da tennis per tenersi in forma. Federer già possiede due chalet sulle alpi svizzere, un lussuoso appartamento a Dubai e una villa in Sudafrica.