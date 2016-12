Tennis, Masters Wta: Sara Errani nel girone di Azarenka, Na Li e Jankovic

Tutto pronto per il Masters Wta che prenderà il via martedì al Sinan Erdem Dome di Istanbul. Sorteggiati i gironi del torneo: Serena Williams , che ha già vinto la kermesse tre volte, e Petra Kvitova sono finite nel Gruppo Rosso con Agnieszka Radwanska e Angelique Kerber . La nostra Sara Errani , alla seconda partecipazione consecutiva, è invece nel Gruppo Bianco insieme a Victoria Azarenka , Na Li e Jelena Jankovic .

Giunta all'ottava presenza, Serena è sempre la donna da battere. L'americana però vola basso: "E' un gruppo difficile, dovrò essere preparata!". Cautela anche nelle parole di Azarenka e Kvitova che hanno sottolineato la difficoltà delle avversarie: "Ci sono le migliori al mondo, non si può certo sperare di finire in un girone facile". Quanto invece a Sara Errani, finita tra le top 8 soprattutto grazie a un ottimo inizio di stagione, le aspettative non sono delle migliori. Sarita, infatti, non è in grande forma e dal confronto con le migliori del ranking potrebbe uscire con le ossa rotte.



La fase a gironi del torneo inizia martedì con tre match al giorno e prosegue fino a venerdì. Sabato si disputeranno le semifinali e domenica la finale. Nel weekend si svolgerà anche il torneo di doppio che vede impegnate le teste di serie Errani-Vinci.