Seoul, Schiavone fuori in semifinale

E' finita l'avventura di Francesca Schiavone nel Kdb Korea open, il torneo Wta di tennis con un montepremi di 500mila dollari in corso sui campi in cemento di Seoul. La 33enne milanese è stata sconfitta in semifinale da Anastasia Pavlyuchenkova con un doppio 7-6 (13-11 e 8-6). La russa adesso affronterà in finale la polacca Agnieszka Radwanska (n. 1), che ha superato agevolmente in due set la spagnola Lara Arruabarrena Vecino per 6-0, 6-2.