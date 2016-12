Tennis, Us Open: stasera Djokovic-Nadal, ma per l'Atp ha già vinto Rafa

A New York è tutto pronto per la finale che, alle 23 ora italiana, decreterà il padrone degli Us Open. Djokovic contro Nadal, il numero uno al mondo che sfida il numero due. Sarà una "bella", visto che per la terza volta i due si sfidano sul cemento di Flushing Meadows nell'atto conclusivo del torneo. Una vittoria per parte: lo spagnolo nel 2010, il serbo nel 2011. Anche se, per il sito ufficiale dell'Atp, stasera ha già trionfato il maiorchino.