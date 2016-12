Tennis, Us Open: Errani e Vinci battono la Pennetta in doppio

In attesa di scendere in campo per un posto in semifinale agli Us Open, Roberta Vinci batte Flavia Pennetta nel torneo di doppio. Nella gara valida per gli ottavi di finale, la tarantina e Sara Errani hanno eliminato la coppia composta da Flavia e dalla spagnola Medina Garrigues con il punteggio di 6-1, 7-5. Nei quarti le Cichis troveranno probabilmente le sorelle Williams, che devono però superare la resistenza di Pavlyuchenkova e Safarova.