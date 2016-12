Toronto, Serena Williams annienta la Cristea

Ciclone Serena Williams . La 31enne statunitense vince il torneo Wta di Toronto battendo nettamente in finale la rumena Sorana Cirstea : 6-2, 6-0 il punteggio al termine di un match durato un'ora e 5 minuti. Per la Williams si tratta del successo numero 54 in carriera, l'ottavo ottenuto nel 2013. La Cirstea, che in semifinale aveva eliminato a sorpresa la cinese Na Li, vede svanire il sogno di conquistare per la seconda volta un torneo Wta.

Nettamente favorita alla vigilia, Serena inizia la partita imponendo il proprio ritmo. Si va subito sul 3-0 per la statunitense, ma la rumena ha uno scatto d'orgoglio e recupera fino al 3-2. Sembra il preludio a un match meno scontato di quanto si potesse prevedere, ma non è così: la Williams riprende a macinare tennis e per l'avversaria non c'è scampo. Serena vince nove game consecutivi e chiude sul 6-2, 6-0.

Le due tenniste si affrontavano per la terza volta, e per la terza volta la Cirstea non è riuscita a vincere più di due game in un set. Lo scorso anno era stata battuta 6-1, 6-2 in semifinale a Stanford, quest'anno aveva perso 6-0, 6-2 al terzo turno del Roland Garros. Alla 23enne rumena resta comunque la soddisfazione di avere disputato un ottimo torneo. Per lei è la seconda finale persa in carriera dopo quella di Budapest nel 2007. L'unico successo resta quello del 2008 a Tashkent.