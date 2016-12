Atp Montreal: Nadal schianta Raonic

Tutto facile, ed era ampiamente prevedibile, per Rafa Nadal che ha schiantato Milos Raonic nella finale della Rogers Cup, torneo del circuito Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Montreal, e si è portato a casa il trofeo. Dopo aver battuto nella semifinale più attesa Novak Djokovic in tre set (6-4, 3-6, 7-6), lo spagnolo non poteva certo sbagliare e non l'ha fatto. L'idolo di casa è stato battuto in due set 6-2, 6-2.