Tennis, sorpresa a Carlsbad: vince Samantha Stosur

Dopo un digiuno durato quasi due anni (Us Open del 2011), Samantha Stosur torna ad alzare le braccia al cielo. A Carlsbad la tennista australiana ha battuto a sorpresa Victoria Azarenka in finale, conquistando il quarto torneo in carriera. Arrivata al Southern California Open solo con una "wild card", la Stosur ha superato la campionessa bielorussa in due set (6-2, 6-3). Dopo la vittoria, festa in piscina.