Tennis: Roger Federer dà forfait al torneo di Montreal

Non ce l'ha fatta a recuperare dai problemi alla schiena che lo hanno tartassato ad Amburgo e Gstaad, così Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dal Master 100 di Montreal che comincia lunedì: "Sono dispiaciuto di non poter giocare in Canada settimana prossima - ha scritto il n.5 al mondo su Facebook -. E' un grande torneo con tifosi fantastici, non vedo l'ora di tornare a disputarlo". Assenti anche Tsonga , Robredo , Monfils e Fish.

Federer, che da Indian Wells in poi ha sempre combattuto con la schiena, non aveva punti da difendere in Canada, dato che lo scorso anno si cancellò dal torneo per la concomitanza olimpica. Lo svizzero, che in questi giorni si sta allenando con cautela a Zurigo, dovrebbe rientrare a Cincinnati dalla settimana successiva. La Rogers Cup ha perso anche il francese Tsonga, che non ha recuperato dai problemi post Wimbledon, e Robredo, che ha battuto Fognini a Umago settimana scorsa.