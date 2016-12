Tennis, Roberta Vinci conquista la finale-derby di Palermo

Roberta Vinci si aggiudica l'attesissimo derby in finale contro Sara Errani nel torneo di Palermo . La tarantina batte la compagna di doppio in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Partita molto combattuta tra le azzurre sulla terra rossa del Country club, con la Vinci che riesce a superare la numero 6 del ranking soprattutto grazie al gioco di volo. Su dieci finali giocate in carriera, per la Vinci è la nona vittoria.

Primo set molto combattuto, con la Errani che picchia dal fondo e la Vinci che prova a venire a rete per chiudere i colpi, costringendo l'avversaria al passante o al lob. La romagnola, non in gran serata, ha stranamente fretta di accorciare lo scambio e cede lentamente al gioco di volo dell'avversaria e al back di rovescio lungolinea. La differenza la fanno l'aggressività e il cambio di ritmo della tarantina che, dopo il break del 5-3, chiude la prima frazione di gioco sul 6-3, facendo perdere il primo set del torneo a Sarita.



Nel secondo set la Errani parte forte, anticipando le mosse della compagna di doppio, mettendo in cascina il break sul 3-1. Poi la Vinci, che proprio a Palermo si allena ed è di casa, cala il ritmo e l'intensità degli attacchi, chiede l'intervento del coach in campo, ma non riesce a rispondere al forcing di Sara. La romagnola, più concreta del primo set, mette l'amica alle corde e la "punisce" con un secco 6-3.



Nel set decisivo poi si lotta. Roberta si aggrappa al rovescio e al servizio, cercando nuovamente la rete. Sara, aggredita, è costretta a difendersi, ma cede subito il break al primo servizio, lanciando la Vinci sul 2-0. La tarantina ringrazia, sfrutta le sue doti sottorete e affonda subito il colpo, portandosi sul 3-0. La numero 6 del ranking poi si irrigidisce e perde lucidità, cedendo anche il game del 4-0. Il match sembra in discesa per la pugliese, che invece si distrae e concede tre game di fila all'avversaria, riportando Sara in partita. Una rimonta che dura poco però. La Vinci, infatti, rimette i piedi in campo e riprende ad attaccare, conquistando il break del 5-3 e andando poi a servire per il match. Per aggiudicarsi il derby e interrompere la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive con l'amica, a Roberta bastano due match-point. Poi braccia al cielo: ora la Vinci è ancora più "palermitana".