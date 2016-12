Wimbledon, fratelli Bryan campioni nel doppio: è record

I fratelli Bryan nella storia. Mike e Bob trionfano a Wimbledon nel tabellone del doppio battendo in finale il duo formato dal croato Ivan Dodig e il brasiliano Marcelo Melo col punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 in un'ora e 58 minuti: i gemelli statunitensi, da quattro anni numeri uno nel ranking Atp di specialità, diventano così la prima coppia a detenere contemporaneamente i 4 titoli dello Slam e il torneo olimpico, vinto la scorsa estate.

Partenza non semplice per Mike e Bob, che subiscono due break e sono costretti a lasciare agli avversari il primo set. Dal secondo però la musica cambia e per Dodig e Melo, nonostante combattano con tutte le loro forze, non c'è più niente da fare: con un break per set (rispettivamente sull'1-0, sull'1-1 e sul 4-4) il binomio americano si aggiudica il 14° titolo in uno Slam (record assoluto), terzo a Wimbledon.