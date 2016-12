A Wimbledon Djokovic-Del Potro e Murray-Janowicz le due semifinali

La partita più sbilanciata ora potrebbe essere quella che metterà di fronte Murray, per la quinta volta di fila in semifinale a Wimbledon, e Janowicz, al debutto nel penultimo atto di un torneo del Grande Slam. L'inglese, irriconoscibile per oltre un'ora di gioco, se l'è vista brutta con Verdasco, che nei primi due set è riuscito a metterlo alle corde, ma è certamente più attrezzato ed esperto del giovane polacco. Due i precedenti tra i giocatori: in un match di Coppa Davis del 2009 vinse Murray, lo scorso anno a Paris-Bercy la rivincita di Janowicz.



Match da brividi invece tra Djokovic e Del Potro nella parte alta del tabellone per un posto in finale. Entrambi hanno superato in tre set i rispettivi avversari nei quarti e potranno affrontare la sfida al meglio della condizione, ginocchio permettendo per l'argentino. Per il serbo si tratta della 13.ma semifinale dello Slam consecutiva (la quinta a Wimbledon). Sia lui che Del Potro non hanno perso un solo set finora nel torneo. Undici i precedenti tra i due, con Djokovic che conduce 8-3. Ma, nell'unico match sull'erba, 11 mesi fa per la finale del bronzo olimpico, si è imposto Del Potro, così come nell'ultimo confronto in semifinale a Indian Wells.