Tennis, Wimbledon: Flavia Pennetta e Karin Knapp agli ottavi di finale

Il torneo di Wimbledon applaude la rinascita di Flavia Pennetta . La azzurra ha battuto in rimonta la francese Cornet , qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo londinese. Dopo un primo set disastroso chiuso a zero, la brindisina ha strappato al tie-break il secondo, chiudendo sul 6-2 il terzo in due ore abbondanti di gioco. Avanza anche la Knapp dopo il 7-5 6-2 alla de Brito. Eliminata la Giorgi , battuta in due set (6-4, 7-5) dalla Bartoli.

Flavia Pennetta, approdando agli ottavi, ha così eguagliato il proprio record personale in terra londinese. Straordinaria la reazione dopo un primo set totalmente regalato all'avversaria. Più agevole la qualificazione per Karin Knapp che in un'ora e mezza di gioco ha spento le velleità della portoghese de Brito, colei che aveva eliminato la Sharapova. Niente da fare invece per la giovane Giorgi, eliminata dalla transalpina Marion Bartoli in due set, pur avendo avuto diverse occasioni per rimanere in partita.