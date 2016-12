Tennis, Roland Garros: Errani ai quarti, Vinci eliminata dalla Williams

Continua la corsa di Sara Errani al Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Sarita si riprende dopo aver accusato dolori allo stomaco sul 5-5 della prima frazione e batte la spagnola Carla Suarez Navarro per 5-7, 6-4, 6-3 volando ai quarti. Ora se la vedrà con la vincente tra la polacca Agnieszka Radwanska e la serba Ana Ivanovic. Non è bastata una prestazione generosa a Roberta Vinci per superare Serena Williams, che si è imposta per 6-1, 6-3.