Superbike, Aragon: Rea vince gara1, battendo Davies in volata

Parte carico Sykes, che come un fulmine si porta subito al comando. Davies sgomita per stare con lui, ma dietro si accoda minaccioso Rea. Perde invece terreno il poleman Haslam, che si trova in lotta con uno scatenato Fores. Un bel duello Aprilia contro Ducati, in cui si infila anche Torres. Nella prima retrovia tocca a Terol resistere agli attacchi di Badovini e Mercado. Esce invece di scena Van Der Mark (problemi tecnici), ma solo dopo aver dato del grande filo da torcere a Guintoli, che resta dunque nella top ten. Posizione sicura per il francese della Honda, visto che dietro, più staccato, c'è Camier con la MV Agusta che deve tenere a bada l'esuberanza di Baiocco.



Al vertice intanto si scaldano gli animi. Rea passa Davies e va all'attacco del compagno di marca che guida la corsa. Una manciata di giri e "Jonny" infila deciso Sykes, provando immediatamente ad andare in fuga. Ma si rifà sotto Davies che non li perde di vista. Chaz è scatenato e infila Tom senza troppi complimenti, prendendosi la seconda piazza a 4 giri dal termine. Haslam deve difendere il quarto posto da Torres, che gli studia le linee sognando un attacco illusorio. Mentre Fores non tiene il passo e finisce dietro alle Aprilia. Cade Bodivini, in lotta serrata con Guintoli, sprecando così un nono posto prezioso e meritatissimo. Ringrazia Camier, che concretizza la sua gara portando la MV Agusta in decima posizione.



E' l'ultimo giro, Davies è incollato negli scarichi di Rea e si butta dentro, passa al comando, ma le traiettorie si incrociano più volte. Rea esce forte dall'ultima curva e in volata taglia per primo il traguardo! Nonostante un po' d'influenza, l'inglese vince e guarda tutti dall'alto in basso nella classifica mondiale. Almeno fino a gara2...



ARAGON, GARA 1: ORDINE DI ARRIVO