Superbike, sorpresa Ducati ad Aragon: Davies e Fores davanti a tutti

Davies è subito stato veloce anche grazie al recente test di Misano ed a quello disputato lo scorso novembre proprio ad Aragon, con il tracciato già in configurazione 2015. Lowes ha fatot segnare il suo miglior crono proprio all'ultimo tentativo. L’ex campione del BSB, così come il compagno di squadra Randy de Puniet (15°) ha montato per la prima volta in stagione l’elettronica Magneti Marelli. Per ora Sykes e Rea sono rimasti tranquilli, anche se restano i grandi favoriti del weekend. Buona sesta posizione per Nico Terol (Ducati), a precedere il duo Honda di Sylvain Guintoli e Michael van der Mark. Difficoltà di natura tecnica per Leon Camier (MV Agusta), con la squadra ufficiale del costruttore italiano impegnata nel trovare la quadratura del cerchio del nuovo sistema elettronico. Rimasto ai box anche David Salom (Kawasaki), sempre per problemi di natura elettronica. Cadute per Ayrton Badovini, al ritorno sulla Bmw che era di Barrier (sceso in Superstock 1000 con la Yamaha), e Niccolò Canepa (EBR).

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 1