Superbike, Biaggi prova l'Aprilia a Vallelunga

Max Biaggi è tornato sulla pista di Vallelunga, dove ha percorso i primi passi in sella a una moto, in vista della seconda gara del Mondiale Superbike. Il romano, oggi commentatore di Mediaset e tester Aprilia, è salito in sella alla RSV4 per preparare la tappa thailandese. "Su questa pista ho dei dolci ricordi - ha detto a SportMediaset - . In Thailandia troveremo delle alte temperature, lavoriamo per affrontare questo problema".