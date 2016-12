Superbike, Troy Bayliss torna in sella alla Ducati

Il prossimo 30 marzo spegnerà 46 candeline, ma i dati anagrafici non impediranno a Troy Bayliss di tornare in sella alla Ducati già da venerdì per la prima sessione sessione di prove libere della gara di Phillip Island che apre la stagione iridata della Superbike. Per il fenoemno australiano, legato a doppio filo al marchio di Borgo Panigale, si tratta di un clamoroso ritorno. Sarà infatti lui a sosituire l’infortunato Davide Giugliano.