Superbike, Biaggi e Mediaset ancora assieme

La Superbike riaccenderà i motori il 22 febbraio con la prima prova del Mondiale 2015 in programma a Phillip Island. E in sella alla moto di Mediaset ci sarà ancora Max Biaggi, confermato commentatore tecnico delle derivate di serie. "Sono contento, si tratta del terzo anno consecutivo per me. Sarà una stagione divertente da raccontare", ha detto il pilota romano, che continuerà anche a fare il collaudatore per l'Aprilia.