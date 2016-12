Superbike: arriva van der Mark, resta Lowes

Si muove, seppur a piccoli passi, il mercato della Superbike. Dopo il rinnovo biennale di Tom Sykes con la Kawasaki, altre due pedine dello scacchiere per il prossimo Mondiale sono state piazzate ufficialmente. Michael van der Mark è stato proosso dalla Honda dopo il titlo vinto in Supersport, mentre Alex Lowes è stato confermato dalla Suuzki. Contratto biennale per il giovane olandese, annuale per il britannico.