Mediaset rinnova i diritti del campionato Superbike

Mediaset ha rinnovato per un altro triennio i diritti per la trasmissione del Campionato del Mondo Superbike (WSBK). Oltre alla stagione 2015, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 anche le stagioni 2016, 2017 e 2018 . Oltre alle confermate Bmw, Honda, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, Ducati Mv Agusta e Buell il WSBK vedrà il ritorno in pista della Yamaha .

E intanto la Sbk, dopo la pausa estiva, torna in pista. Sabato 6 settembre prende infatti il via il Gran Premio di Spagna. Prove libere, qualifiche ufficiali, warm up e gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock: tutto in chiaro e in diretta su Italia 1, ITALIA 1 HD e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend.



E non è tutto qui. Su Sportmediaset.it si potrà infatti seguire in live streaming l'intero weekend, in contemporanea con Italia 1 e Mediaset Italia 2. L’utente potrà anche commentare live l’evento, che, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.



La telecronaca di prove libere e warm up su Mediaset Italia 2 è affidata a Max Temporali. La telecronaca di superpole e gare su Italia 1 e Mediaset Italia 2 è affidata alla “Voce” del motociclismo Guido Meda, con il commento tecnico del campione del mondo Max Biaggi. Ai box, in prima linea, pronti a raccogliere i commenti e le dichiarazioni a caldo dei piloti, ci saranno Ronny Mengo, Anna Capella e Paolo Beltramo. Al termine di ognuna delle due gare della classe Superbike al via “Fuori Giri”, condotto da Guido Meda, con Max Biaggi.



ORARI E PROGRAMMAZIONE TV DELLA GARA DI JEREZ





Programmazione del Gp di Spagna su MEDIASET ITALIA 2

Sabato 6 settembre

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 09.40:

Ore 09.45 diretta prove libere categoria Superbike

Ore 10.45 diretta prove libere categoria Supersport

Ore 11.45 diretta qualifiche categoria Superstock 600

Ore 12.30 diretta prove libere categoria Superbike

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 14.45

Ore 15.00 diretta superpole categoria Superbike

Ore 15.55 diretta qualifiche categoria Supersport

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 17.40

Ore 17.50 diretta gara categoria Superstock 600

Domenica 7 settembre

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 08.35:

Ore 08.40 diretta warm up categoria Superbike

Ore 09.05 diretta warm up categoria Supersport

Ore 09.30 diretta warm up categoria Superstock 1000

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 10.00:

Ore 10.30 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 11.40 diretta gara categoria Supersport

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 12.45:

Ore 13.10 diretta gara 2 categoria Superbike

Ore 14.15 diretta gara categoria Superstock 1000

Programmazione del Gp su ITALIA 1 e ITALIA 1 HD

Sabato 6 settembre

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 14.45

Ore 15.00 diretta superpole categoria Superbike

Domenica 7 settembre

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 10.00

Ore 10.30 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 11.10 Fuori Giri

Ore 11.40 diretta gara categoria Supersport

Italia 1/HD si collegherà con il circuito di Jerez dalle ore 12.45

Ore 13.10 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 13.50 Fuori Giri