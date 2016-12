Superbike, no ai punti di recupero e alla Bimota

Nessuna gara aggiuntiva nell'ultima tappa del 2 novembre in Qatar . L'ufficialità di questa mattina cancella l'ipotesi di aggiungere gara-3 per la Superbike e una manche per la Supersport a Losail , appuntamento che chiuderà la stagione, ipotesi che avrebbe compensato la cancellazione definitiva del Sudafrica. Nessun punto aggiuntivo quindi, ma Jerez del 7 settembre, Magny Cours del 5 ottobre e appunto Losail restano le ultime tappe per le speranze (decrescenti) di Guintoli , Rea , Baz e Melandri che in quest'ordine seguono il leader della classifica Sykes.

E' invece già finito il mondiale Bimota: scaduta l'11 agosto la deroga al regolamento che permetteva alle BB3 Evo di correre, la numero 2 e 86 di Iddon e Badovini per quest'anno non potranno più scendere in pista. Delle 125 moto di serie che obbligatoriamente avrebbero dovuto realizzare per ottenere l'omologazione alle gare, ne sono state terminate 30. La posizione di Bimota è che altre 8 settimane sarebbero state sufficienti per assemblare le 95 moto rimanenti, ma la sospensione è ormai ufficiale a tutti gli effetti. Questi mesi saranno utilizzati - fanno sapere da Bimota - per preparare le condizioni necessarie per essere pronti per la prima gara del prossimo anno. L'annuncio dello stop dato dalla stessa Casa riminese è stato seguito da quello di Dorna e Fim, che hanno confermato l'esclusione dal campionato della BB3.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA BIMOTA

"Abbiamo lavorato duramente" – dichiara Daniele Longoni, Direttore Generale di Bimota – "e continueremo a farlo per completare la produzione ed essere pronti per la prossima stagione". Il progetto BB3 é stato presentato nemmeno un anno fa eppure ha fatto incredibilmente parlare di sè da subito. Merito Indiscutibile della competenza del personale tecnico Bimota che ha progettato e sviluppato una moto nata con ‘pedigree’ e dell’esperienza del Team Alstare di Francis Battà che ha adattato la moto e l’ha resa competitiva e vincente in gara. Gli straordinari piloti Ayrton Badovini e Christian Iddon hanno infatti conquistato 16 podi e 5 vittorie in 16 gare. I risultati ottenuti hanno generato importanti ordini di tutta la gamma Bimota ad un livello inaspettato. Tutto questo ha richiesto un impegno straordinario per servire la clientela di ogni parte del mondo in modo ottimale, rispettando i tempi di consegna e soprattutto la qualità e la cura sartoriale che da sempre contraddistingue l’azienda.



“Come nuovi proprietari” - dice Marco Chiancianesi, Presidente della Bimota - “a solo 10 mesi dal cambio di gestione abbiamo accettato questa nuova sfida e riportato un marchio storico ed importante alle competizioni. Ne siamo orgogliosi”. Di certo dispiace molto uscire dal campionato, visto l’impegno da parte di tutti, gli importanti investimenti fatti ed i risultati ottenuti; in una classifica virtuale della EVO infatti la Bimota in questo momento occuperebbe la seconda posizione assoluta con Ayrton Badovini. Tuttavia il sentimento e la passione da sempre fanno “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” e questo Bimota lo ha fatto e continuerà a farlo insieme a tutto il proprio staff. L’augurio è che i veri appassionati del mondo motociclistico potranno ben comprendere le ragioni di questa decisione.



Questi ultimi mesi dell’anno verranno utilizzati per preparare le condizioni necessarie in relazione alle nuove regole del Campionato del Mondo SBK ed essere ancora competitivi all’inizio della prossima stagione. Bimota ci tiene a ringraziare la FIM, la Dorna, il Team ed i propri piloti per l’importante supporto, i fornitori, gli sponsor le altre case costruttrici ed i tantissimi tifosi appassionati che non hanno mai fatto mancare i loro attestati di stima. Verrà fissato un prossimo incontro con FIM e DORNA, non appena conseguite le numeriche omologative richieste. Un arrivederci alle competizioni a presto.