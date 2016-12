Superbike, calendario modificato: Qatar confermato, salta il Sudafrica

Nuovi cambiamenti nel calendario del Mondiale Superbike in corso. Dorna e Fim, infatti, hanno confermato la gara del 2 novembre in Qatar, annunciando però che a Losail, dove la Sbk manca dal 2009, si correrà di notte e non più di giorno come inizialmente previsto. Il lunedì successivo, invece, si svolgeranno a Doha le cerimonie di premiazione dei campioni. Salta, al contrario, il round del Sudafrica, che avrebbe dovuto svolgersi a Welkom il 19 ottobre, a causa del mancato completamento dei lavori necessari per l'omologazione del tracciato.