Superbike: Tom Sykes ritrova la vetta, nelle ultime libere a Portimao

Tom Sykes lavora sulla sua Kawasaki in ottica Superpole e gare, girando in 1:43.880 e portandosi in vetta alla classifica del quarto turno di prove libere a Portimao. In scia le Suzuki di Laverty (+0.091) e Lowes (+0.097). Lavoro di rifinitura anche per Melandri, 4° (Aprilia, +0.195). Seguono Baz (Kawasaki) e le Honda di Haslam e Rea. Guintoli è 8° (+0.705, caduto), davanti alle Ducati di Davies e Giugliano (+0.749) che faticano più del solito.