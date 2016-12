SBK, Misano: guizzo di Marco Melandri, al comando in FP4

Marco Melandri (Aprilia) stampa il giro veloce del 4° turno di libere a Misano, in 1:36.269, precedendo per soli 50 millesimi la Kawasaki di Baz e di +0.387 la RSV4 Factory gemella di Guintoli. Ancora dietro Sykes (Kawasaki, +0.411), nervoso e poco efficace, ma pronto nel battere Giugliano (Ducati) ed Elias (Aprilia). Distacchi elevati per Davies (Ducati) e Laverty (Suzuki, +0.756). Ancora male le Honda di Haslam (9°) e Rea (10°), caduto.