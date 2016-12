Superbike, Giugliano e Ducati al comando a Imola

Come previsto, l'aria di casa ha fatto bene alla pattuglia tricolore, anche se è ancora presto per cantare vittoria. Sta di fatto che Ducati e Aprilia sono apparse subito a loro agio sull'asfalto imolese. Bisognerà, però, attendere la reazione della Kawasaki, che sicuramente con Sykes e Baz sarà velocissima, sia in qualifica, sia in gara. Cresce, poi, la Honda, che ha messo nelle prime posizioni anche un ritrovato Leon Haslam, settimo. Delude, invece, la Suzuki, che non è riuscita a fare meglio del 10° posto con Lowes e del 17° con Laverty (un solo giro lanciato per lui). Sorprendente la 12.a piazza della wild card Ivan Goi, che ha portato la Ducati del team Barni fino al 12° posto, appena dietro all'Aprilia clienti di Toni Elias. La migliore Evo è la Kawasaki di David Salom, nono, mentre Niccolò Canepa (Ducati) è 14° e la Bimota 15.a con Ayrton Badovini. Solo 20° Claudio Corti sulla MV Agusta.