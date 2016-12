SBK, Assen: Giugliano vola nel terzo turno di libere

Terzo turno di prove condizionato da due bandiere rosse per olio in pista. Davide Giugliano (Ducati) firma il miglior tempo (1:35.396) davanti alle Kawasaki di Sykes (+0.320) e Baz (+0.363). Seguono Rea (Honda, +0.484) e Guintoli (Aprilia, +0.506). Grande delusione per Melandri (Aprilia, +0.969) 11° e fuori dalla Superpole. Bene invece Laverty (Suzuki) 6° che precede Canepa (Ducati EVO), Elias (Aprilia), Lowes (Suzuki) e Haslam (Honda).

La 1199 Panigale R regala quindi una bella soddisfazione a Giugliano, che resta leader nelle prove. Premiato, però, anche Canepa: 7° con la miglior EVO in pista. Migliore anche delle Superbike che lo seguono, visto che l'EVO successiva è quella di Camier al 13° posto! Nic fa anche meglio di Davies, che con la Rossa ufficiale si piazza solo in 12.ma piazza. L'inglese fatica a trovare il giusto feeling con la Ducati, girando a +1.021 dalla vetta. Il deluso della mattinata resta però Melandri, che dopo aver fatto smontare-e-rimontare la sua RSV4 Factoryper tutto il turno, alla fine non risolve comunque i suoi problemi di adattamento. Una prestazione opaca e un bel guaio per il ravennate, che tra l'altro dice che se dovesse piovere potrebbe anche andare peggio...