Superbike a Istanbul, nelle prime libere è subito Guintoli

Sylvain Guintoli (Aprilia) ha centrato il primo tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Turchia, undicesima prova del mondiale Superbike. A Istanbul, il pilota francese ha girato in 1.56.851, precedendo Marco Melandri (BMW) e Tom Sykes (Kawasaki) di oltre mezzo secondo. Buon debutto per Toni Elias (Aprilia) con il quinto tempo. Da segnalare tante cadute in pista, tra cui Ayrton Badovini, Carlos Checa (Ducati) e Leon Camier (Suzuki).