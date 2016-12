La Marra, intervento riuscito e condizioni stabili

Sono stabili le condizioni di Eddi La Marra, pilota della Superstock 1000, caduto in pista a Misano durante i test in sella alla Ducati 1199. Lo fa sapere il Team Barni attraverso una nota. Il laziale, fidanzato di Alessia Polita, che al World Circuit Simoncelli ha perso l'uso delle gambe, è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena: la prognosi è riservata. La Marra è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma alla testa.