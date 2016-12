Morte Antonelli, Zanetti: "Ora correrò per lui"

La rabbia di veder morire un amico e la voglia di onorarlo al meglio, correndo su due ruote. A pochi giorni dal drammatico incidente di Mosca, parla Lorenzo Zanetti, lo sfortunato pilota che domenica scorsa ha investito e ucciso Andrea Antonelli in Supersport: "Correrò per lui, per Andrea - le sue commosse dichiarazioni al Corriere della Sera -. Eravamo amici e rivali, gli volevo bene. Non smetto, sarebbe come farlo morire due volte".