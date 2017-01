Antonelli, l'ultima intervista a Mosca: "Mi sento in forma"

Andrea Antonelli era pieno di gioia sabato pomeriggio dopo aver ottenuto il quarto tempo nelle prove. Al microfono di Luca Budel si presentava sorridente. Dopo qualche errore di venerdì, era contento di essersi riscattato: "Mi sento in forma, volevo migliorarmi". Poi i dubbi sulle gomme da utilizzare, sulle condizioni del circuito. "Non mi lamento" diceva Andrea con la sua semplicità figlia della passione per un mondo, quello delle corse, che lo ricorderà per sempre.