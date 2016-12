Superbike: Tom Sykes trionfa in Gara 1 a Imola

Tom Sykes trionfa in Gara 1 a Imola . L'inglese di Kawasaki parte male, ma attacca, passa al comando e va in fuga, vincendo con oltre 7" di vantaggio sulle Aprilia di Giugliano (2°) e Laverty (3°). Dopo una gara difficile, Melandri (BMW) chiude 4° davanti a Fabrizio (Aprilia). Rea (Honda) scatta bene, ma sbaglia ed è costretto a rimontare, cadendo nel finale. Ritirato per rottura tecnica Guintoli (Aprilia). Le Ducati: Badovini 8°, Checa 11°.

Rea parte come un razzo, ma sbaglia dopo poco curve, finendo oltre il cordolo e rientrando a centro gruppo. E' quindi Giugliano che approfitta per prendere la testa della corsa. Beffato invece il poleman da record, Sykes, che sotto il semaforo perde diverse posizioni, mentre scattano bene anche le Aprilia ufficiali. Colpo di reni anche per Melandri, che trova subito la quinta posizione, andando alla caccia di Laverty che lo precede.

Sykes è costretto a fare una gara d'accatto, portandosi dopo 6 giri vicino al codino di Giugliano. Intanto ecco la fumata bianca del motore dell'Aprilia di Guintoli, che parcheggia a bordo pista. Uno stop pesante per il leader del mondiale. Soprattutto perché Tom rompe invece gli indugi e passa Davide, portandosi al comando della corsa. I due vanno via in tandem, lasciando Laverty in terza posizione, ma già staccato di 3 secondi. Dietro continua la rimonta di Rea, che si porta in quinta piazza. Spinge forte anche Fabrizio che supera con determinazione la Suzuki di Camier, conquistando il sesto posto. E' però la BMW di Melandri si avvicina minaccioso all'Aprilia di Laverty, che deve difendere il terzo posto.

Sono gli ultimi giri e Cluzel scivola alla Rivazza 2. Mentre alza bandiera bianca Giugliano, costretto a lasciar scappare Sykes, accontentandosi del secondo posto. Rea intanto raggiunge Melandri e Laverty, staccati di pochi metri. L'inglese sulla Honda è deciso a passare il ravennate, lo punta, ci prova e poi lo infila nella variante. Marco non può difendersi e perde anche terreno. Ma l'esuberanza e l'adrenalina della rimonta costano cari a Rea che, nel tentativo di prendere Laverty, scivola e si ritira.

La passerella del traguardo è tutta per Sykes che vince e si porta a soli 3 punti da Guintoli, nella classifica iridata. Dietro Giugliano e Laverty completano il podio, seguiti da un Melandri in costante lotta con i problemi di chattering.