Superbike: Eugene Laverty vince Gara 2 a Portimao

La seconda manche di Portimao si apre con un colpo di scena. Tom Sykes cade rovinosamente prima ancora di schierarsi sulla griglia di partenza. Non una semplice scivolata, ma un botto in piena regola che lascia danni pesanti sulla Kawasaki. L'inglese però non molla (nonostante l'assistenza poco convinta dei commissari) e riesce a riportare la ZX-10R ai box, in tempo per una veloce riparazione. I meccanici fanno il miracolo, ma quando la gara parte e Tom scatta dalla pit-lane, si accorge subito che qualcosa non va. Quindi di nuovo in corsia box per un ulteriore messa a punto, per poi tornare in pista, arrabbiato quanto basta per firmare il nuovo giro veloce della gara in 1:42.475. Dimostrazione amara del potenziale sprecato.



La corsa intanto vede Laverty scattare come un fulmine e portarsi subito al comando, seguito da Rea e Melandri. Il ravennate non riesce però a replicare la spettacolare prestazione di Gara 1, ritrovandosi a cedere posizioni agli inseguitori. La causa è un evidente problema alla gomma posteriore, che letteralmente si distrugge e perde pezzi ad ogni passaggio. Marco è stoico a resistere fino alla fine, portandosi a casa un 12° posto che vale almeno 4 punti.



Con i due big fuori dai giochi, Laverty gestisce la corsa, prendendo giusto i metri di margine necessari per evitare che gli inseguitori si facciano pericolosi. Ovvero Rea e Guintoli, che nel finale si scambiano le posizioni, con l'inglese di Honda che nemmeno può sognare di resistere all'attacco del francese dell'Aprilia. Dietro Checa prova in tutti i modi ad andare a prendere la Kawasaki e la BMW che lo precedono, ma deve accontentarsi di un 6° posto che comunque fa poco morale. In particolare vedendo che Badovini riesce a risalire fino all'ottava piazza, ma con Cluzel piazza ancora la Suzuki tra le due Rosse.



Infine sono costretti a remare nelle retrovie Giugliano e in particolare Fabrizio, che nonstante l'impegno in sella alla RSV4 devono rassegnarsi a prendere circa 40 secondi dall'Aprilia Factory ufficiale. Quella che consente a Guintoli di guidare la classifica iridata, precedendo Sykes fermo a 185 punti e seguito da Laverti a 174, poi Melandri a 156. Il prossimo round da non perdere sul tracciato di Imola, nel weekend del 30 giugno.