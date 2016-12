Superbike, Rea conquista le prime qualifiche a Portimao

Jonathan Rea (Honda) firma il primo turno di qualifica della Superbike a Portiamo , girando in 1:43.551. In scia Laverty (Aprilia), 2° staccato di soli 52 millesimi, e Sykes (Kawasaki) 3°a +0.097. Segue Guintoli (Aprilia, +0.383) marcato stretto da Giugliano (Aprilia, +0.466) e Melandri (BMW, +0.475). Davies (BMW, +0.694) è 7° e precede per 1 solo millesimo la Ducati di Checa (+0.695). Camier (Suzuki) e Baz (Kawasaki) chiudono la top ten.

Solo 13° Leon Haslam (Honda), ancora alle prese con il complesso infortunio alla gamba sinistra che sta pesantemente limitando le sue performance in pista. Doppio problema tecnico e turno perso per Michel Fabrizio (Aprilia), che non è riuscito a far segnare alcun tempo utile.

Portimao - FIM Superbike World Championship - Qualifying 1

1. Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'43.551

2. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'43.603

3. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'43.648

4. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'43.934

5. Davide Giugliano (Althea Racing) Aprilia RSV4 Factory 1'44.017

6. Marco Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'44.026

7. Chaz Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'44.245

8. Carlos Checa (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 1'44.246

9. Leon Camier (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'44.278

10. Loris Baz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'44.496

11. Ayrton Badovini (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale R 1'44.550

12. Jules Cluzel (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'44.593

13. Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'45.075

14. Max Neukirchner (MR-Racing) Ducati 1199 Panigale R 1'45.827

15. Alexander Lundh (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'46.269

16. Vittorio Iannuzzo (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 1'46.469

17. Federico Sandi (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'47.322

18. Ivan Clementi (HTM Racing) BMW S1000 RR 1'47.844