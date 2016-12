Superbike, Tom Sykes firma le prime libere a Portimao

Tom Sykes firma le prime prove libere a Portimao , con il tempo di 1:44.241. Una beffa per Melandri , al comando per buona parte del turno, e poi 5° a +0.271. Tra la Kawasaki e la BMW si piazzano l'Aprilia di Fabrizio (2°, +0.087), la Honda di Rea (3°, +0.212) e l'altra BMW di Davies (+0.212). Seguono le Aprilia ufficiali di Guintolì 6° (+0.428) davanti a Laverty (+0.432). Camier è 10° (+0.746) con la Suzuki, mentre Checa su Ducati è 11° (+0.781).

Intanto, la FIM, Dorna e MSMA hanno annunciato di aver trovato un accordo per le norme tecniche Superbike, ottenuto dopo molte discussioni tra le parti coinvolte. Le nuove regole della Superbike saranno applicate progressivamente, a partire dal 2014 e in 3 fasi.



L'obiettivo è la riduzione dei costi, da ottenere fissando un prezzo massimo per le moto e le sue componenti, ridotto progressivamente ogni anno nei prossimi 3 anni. Inoltre, verrà introdotto un numero massimo di motori a disposizione del pilota durante l'intera stagione. Oggetto della limitazione dei costi sono le sospensioni, i freni e i rapporti del cambio.



Infine i costruttori presenti nel Campionato Mondiale Superbike FIM hanno accettato di produrre un numero minimo di moto con lo stesso allestimento, disponibile per la vendita o il leasing. Una bozza delle nuove regole tecniche verrà rilasciato appena possibile.