Rosberg, invito a Vettel: "Ti aspetto nel mio box"

La Mercedes non ha paura dei rivali e di svelare i propri "segreti". Così Nico Rosberg, con un tweet, ha invitato ufficialmente Sebastian Vettel nel suo box in Malesia per la riunione con gli ingegneri: "Appuntamento a venerdì per le 16". Il tutto nasce dopo il siparietto nella conferenza post gara in Australia aperto con le dichiarazioni del vice campione del mondo: "Sarebbe bello che la Ferrari potesse essere più vicina nelle prossime gare per avere una bella lotta".

Pronta la risposta di Vettel: "Sii onesto, lo vuoi davvero? Siete finiti 30 secondi davanti e ti auguri di vederci più vicini? Speri di rallentare, è questo che vuoi dire?". Un bel duetto proseguito fra le risate dei giornalisti in sala. Rosberg ha ribattuto: "Spero possiate darci una sfida, sarebbe bello per lo spettacolo e lo sport: se foste più vicini sarebbe fantastico per tutti". E ancora il ferrarista: "Primo suggerimento, se non ti dispiace: aprite il vostro box in Malesia così da poterci dare un'occhiata. No? Sto scherzando". Il connazionale della Mercedes ha accettato la proposta: "Puoi venire quando vuoi, sei invitato". E Seb ha colto l'occasione al volo: "Ok, grazie, verrò".

Oggi la conferma con un tweet di Nico: "Ho parlato "Ho parlato con Toto (Wolff) e Paddy (Lowe) ed è possibile. Caro Seb, ecco l'invito ufficiale, a Sepang, venerdì alle 16 alla nostra riunione: non dimenticare la tua agenda". Vettel sarà presente?