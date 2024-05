Libere a Miami Verstappen detta legge, Ferrari in chiaroscuro: 3. Sainz, ultimo Leclerc

© Getty Images

C'è l'autografo di Max Verstappen in cima alla classifica dei tempi delle prove libere del Gran Premio di Miami. Il campione olandese della Red Bull ha spiccato il tempo di un minuto, 28 secondi e 595 millesimi, precedendo di 105 millesimi Oscar Pinastri (McLaren) e di 116 Carlos Sainz al volante della migliore (di gran lunga) delle Ferrari. Nulla di fatto e ultima casella della classifica dei tempi per Charles Leclerc che ha abbandonato la sua SF-24 pochi minuti dopo il via del turno a causa di un testacoda. Un problema rilevante per il monegasco, visto che il programma della prima giornata del weekend culmina nelle qualifiche per la Sprint Race, che Charles affronterà praticamente... al buio, o meglio affidandosi alle regolazioni trovate dal compagno di squadra. Tornando nei quartieri alti del ranking, quarto tempo per George Russell con la Mercedes (+0.189), quinto per Lance Stroll con la Aston Martin powered by Mercedes (staccato di 222 millesimi dalla vetta), sesto per Sergio Perez con la Red Bull (+0.273).